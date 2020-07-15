2020-07-15T13:15:47+03:00
Общество

Югорчанам пояснили, как не отравиться грибами

Советы экспертов помогут избежать отравлений
Руслан Савинов
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Югорчанам пояснили, как не отравиться грибамиЮгорчанам пояснили, как не отравиться грибамиФото: pixabay.com
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По данным Роспотребнадзора ХМАО, в грибной сезон, учащаются случаи отравления грибами среди детей. Обычно это происходит во время прогулок, из-за невнимательности взрослых и неосторожности малышей, тянущих в рот сырой гриб. Однако травятся не только дети, но и взрослые. Чтобы избежать неприятных последствий, важно соблюдать меры предосторожности.

Важно знать основные правила любого грибника. Так, чтобы предупредить отравление грибами, важно соблюдать меры предосторожности, в частности: собирать грибы вдали от дорог, магистралей, вне населённых мест, в экологически чистых районах.

- Собирайте грибы в плетёные корзины — так они дольше будут свежими. Собирайте только хорошо знакомые виды грибов. Срезайте каждый гриб с целой ножкой, - сообщают специалисты регионального Роспотребнадзора.

Напомним, все принесённые домой грибы в этот же день нужно перебрать, отсортировать по видам и вновь тщательно пересмотреть.

- Выкидывайте все червивые, перезревшие, пластинчатые грибы, грибы без ножек, дряблые грибы, а также несъедобные и ядовитые, если их всё-таки по ошибке собрали, - делятся советами специалисты.

Добавим, обязательно нужно подвергнуть грибы кулинарной обработке именно в день сбора, при этом каждый вид грибов готовить отдельно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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