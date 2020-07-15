2020-07-15T09:51:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Сургут опять оказался в антилидерах по приросту заболевших коронавирусом за сутки

Медики делают все необходимое для локализации инфекции
Руслан Савинов
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Сургут опять оказался в антилидерах по приросту заболевших коронавирусом за суткиСургут опять оказался в антилидерах по приросту заболевших коронавирусом за суткиФото: pixabay.com
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В Югре лабораторно подтверждены 251 новых случаев заболевания коронавирусом в 18 муниципалитетах. География распространения инфекции такова:

- Сургут – 76 , Ханты-Мансийск –32, Лангепас – 25, Нижневартовск – 25, Нефтеюганск – 21, Когалым – 17, Нягань – 15, Нижневартовский район – 8, Советский район – 6, Урай – 6, Югорск – 4, Кондинский район – 4, Сургутский район – 3, Нефтеюганский район – 3, Покачи – 2, Мегион – 2, Ханты-Мансийский район – 1, Радужный – 1, - пояснила замруководителя Роспотребнадзора по ХМАО Инна Кудрявцева. Напомним, что всего в регионе лабораторно подтвержденных случаев инфекции - 12993.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 67, с симптомами ОРВИ - 150, в бессимптомной форме заболевания – 34. По месту инфицирования: контактные установлены – 203, в 48 случаях контакт уточняется.

Соблюдайте все меры безопасности, прежде всего – требования к самоизоляции. При первых признаках заболевания звоните на горячую линию: 8 800 301 68 88.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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