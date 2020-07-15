2020-07-15T11:04:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 15 июля 2020 года составило почти 13 тысяч человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Югре на 15 июля 2020 года
Руслан Савинов
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Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 15 июля 2020 года составило почти 13 тысяч человекЧисло заболевших коронавирусом в ХМАО на 15 июля 2020 года составило почти 13 тысяч человекФото: pixabay.com
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Число заболевших коронавирусом в Югре на 15 июля 2020 года: 12993 человек, за сутки зафиксировано 251 новый случай. Об этом стало известно от представителей оперативного штаба региона.

Всего за последние сутки в России подтверждены 6422 случая новой коронавирусной инфекции. При этом выздоровели 10424 человек.

- В стране зарегистрировано 746369 заболевших, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 523249 человек, - подвели итог в оперштабе РФ. Также за сутки зафиксировано 156 смертей по всей России, а за весь период в РФ от коронавируса скончались 11770 человек.

Таким образом, к настоящему моменту ситуация в ХМАО такова: 12993 случаев заболевания.

Соблюдайте все меры безопасности, прежде всего – требования к самоизоляции. При первых признаках заболевания звоните на горячую линию: 8 800 301 68 88.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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