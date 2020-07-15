15 Июль 2020 2020-07-15T09:35:25+03:00

Для школьников Сургутского района создали вакансии с удаленной работой. Фото со страницы Андрея Трубецкого в соцсети "Фейсбук".

Ничего подобного ранее не было ни в муниципалитете, ни в Югре

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Глава Сургутского района Андрей Трубецкой на своей официальной странице в социальной сети «Фейсбук» сообщил, что молодежь деревни Русскинской этим летом заработает 590 тысяч рублей, причём удалённо

- В прошлом году Сургутский район был лидером региона по количеству рабочих мест для несовершеннолетних. Их мы создали более 1700! Устраивали ребят работать в коммуналке, некоммерческом секторе, предприятиях малого и среднего бизнеса, - напомнил Андрей Трубецкой.

Он отметил, что в этом году по причине пандемии создали систему удалённого трудоустройства подростков, с которой снова стали лидерами региона.

- За это лето мы устроим на удалённую работу более 50 школьников. 18 уже работают копирайтерами, заполняют сайты учреждений района и ведут группы в соцсетях. Ещё 14 рабочих мест – это кастомайзеры, люди редкой профессии, мастера по переработке вторсырья. За лето мы откроем 44 таких места в д. Русскинской, - написал Трубецкой.

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ИСТОЧНИК KP.RU