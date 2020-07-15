15 Июль 2020 2020-07-15T09:18:58+03:00

Дачники Сургута получат новые контейнеры и будут платить за вывоз ТКО по-новому. Фото «Югра-Экология».

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Дачники Сургута и Сургутского района переходят на прямые договора с регоператором «Югра-Экология».

В июле текущего года владельцы дач получили обновленные платежные документы: в них появилась строка «Обращение с ТКО».

- Переход на прямые договора с потребителями позволит решить сразу несколько проблем. Первая – СНТ, признанные банкротами, - пояснили в пресс-службе регоператора «Югра-Экология».

Как отметили специалисты, еще одна проблема – это нехватка контейнерных площадок. В некоторых СОТах места сбора ТКО совсем не оборудованы:

- Поэтому решено установить контейнеры для крупногабаритных отходов в нескольких СНТ в районе аэропорта Сургута, за счет контрагента регоператора. Это позволит оценить объемы производимых в дачных кооперативах отходов, - рассказали представители «Югра-Экология».

Напомним, что садовое товарищество может заключить договор, как юрлицо – в этом случае оплата за вывоз мусора при наличии контейнерной площадки рассчитывается по факту образующихся отходов.

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ИСТОЧНИК KP.RU