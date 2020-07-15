Инвалид с тяжелой хронической болезнью смог получить от властей Нефтеюганска однокомнатную квартиру
Правоохранители Нефтеюганска по обращению местного жителя провели проверку о нарушении органами местного самоуправления жилищных прав инвалида.
- Установлено, что заявитель страдает тяжелой формой хронического заболевания и является инвалидом третьей группы, - рассказали в пресс-службе прокуратуры по ХМАО.
Мужчина обратился в департамент жилищно-коммунального хозяйства Нефтеюганска с заявлением о предоставлении жилого помещения вне очереди. Однако орган местного самоуправления в предоставлении гражданину внеочередного жилья отказал.
Прокурор обратился в суд с требованием обязать администрацию Нефтеюганска предоставить инвалиду во внеочередном порядке по договору соцнайма благоустроенное жилое помещение.
В итоге требования прокуратуры удовлетворены полностью. Теперь нефтеюганец получил однокомнатную благоустроенную квартиру по договору соцнайма в новом жилом доме.
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ИСТОЧНИК KP.RU