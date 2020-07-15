15 Июль 2020 2020-07-15T08:53:31+03:00

Инвалид с тяжелой хронической болезнью смог получить от властей Нефтеюганска однокомнатную квартиру Фото: pixabay.com

Не обошлось без вмешательства прокуратуры

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Правоохранители Нефтеюганска по обращению местного жителя провели проверку о нарушении органами местного самоуправления жилищных прав инвалида.

- Установлено, что заявитель страдает тяжелой формой хронического заболевания и является инвалидом третьей группы, - рассказали в пресс-службе прокуратуры по ХМАО.

Мужчина обратился в департамент жилищно-коммунального хозяйства Нефтеюганска с заявлением о предоставлении жилого помещения вне очереди. Однако орган местного самоуправления в предоставлении гражданину внеочередного жилья отказал.

Прокурор обратился в суд с требованием обязать администрацию Нефтеюганска предоставить инвалиду во внеочередном порядке по договору соцнайма благоустроенное жилое помещение.

В итоге требования прокуратуры удовлетворены полностью. Теперь нефтеюганец получил однокомнатную благоустроенную квартиру по договору соцнайма в новом жилом доме.

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ИСТОЧНИК KP.RU