15 Июль 2020 2020-07-15T08:45:51+03:00

Водитель на «Ладе» врезался в фонарный столб в Сургуте Фото: pixabay.com

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В ХМАО накануне, 14 июля, два человека погибли и, четыре – получили травмы в пяти дорожно-транспортных происшествиях.

Так, около двух часов ночи на улице Щепеткина в Сургуте 33-летний водитель «Лады» наехал на опору уличного освещения. В результате аварии водитель и 40-летний пассажир от полученных травм скончались.

На территории региона сотрудники Госавтоинспекции задержали семь водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, трех– за повторное появление на дороге в нетрезвом виде. За выезд на встречку 18 водителей привлечены к ответственности, 30 – за нарушение требований к перевозке детей.

- Выбирайте скорость движения в соответствии с дорожными и метеорологическими условиями, правильной дистанции и бокового интервала, недопущения резких ускорений, торможений и перестроений, - напоминают автоинспекторы югорским водителям.

Также напомним, что при перевозке пассажиров, в том числе детей, не забывайте об обязательном использовании ремней безопасности и детских удерживающих устройств.

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ИСТОЧНИК KP.RU