2020-07-15T08:31:08+03:00
Общество

На станции переливания крови в Югре сохраняется особый режим работы до 27 июля

Медучреждение принимает доноров по предварительной записи
Руслан Савинов
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На станции переливания крови в Югре сохраняется особый режим работы до 27 июляНа станции переливания крови в Югре сохраняется особый режим работы до 27 июляФото: pixabay.com
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Донорам в ХМАО, которые планируют прийти на станцию переливания крови, накануне донации необходимо уточнить заявку, позвонив в регистратуру, и записаться на удобное время и день.

- Допуск доноров в учреждения станции переливания крови открыт исключительно для доноров, индивидуально приглашенных на донацию по телефону специалистами учреждения. Приглашение доноров ведется в соответствии с заявками медорганизаций округа на компоненты крови. Свободное посещение донорами учреждения временно ограничено, - уточнили на станции переливания крови ХМАО.

Кроме того, всех доноров просят соблюдать строгий масочный режим. Прием доноров, индивидуально приглашенных на донацию, будет проходить в обычном режиме: в Сургуте - по будням с 8:30 до 13:00, в Нижневартовске - по будням с 8:30 до 13:00, в Нефтеюганске - по будням с 8:00 до 11:30.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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На станции переливания крови в Югре сохраняется особый режим работы до 27 июля
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