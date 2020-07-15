15 Июль 2020 2020-07-15T08:31:08+03:00

На станции переливания крови в Югре сохраняется особый режим работы до 27 июля Фото: pixabay.com

Изменить размер текста: A A

Донорам в ХМАО, которые планируют прийти на станцию переливания крови, накануне донации необходимо уточнить заявку, позвонив в регистратуру, и записаться на удобное время и день.

- Допуск доноров в учреждения станции переливания крови открыт исключительно для доноров, индивидуально приглашенных на донацию по телефону специалистами учреждения. Приглашение доноров ведется в соответствии с заявками медорганизаций округа на компоненты крови. Свободное посещение донорами учреждения временно ограничено, - уточнили на станции переливания крови ХМАО.

Кроме того, всех доноров просят соблюдать строгий масочный режим. Прием доноров, индивидуально приглашенных на донацию, будет проходить в обычном режиме: в Сургуте - по будням с 8:30 до 13:00, в Нижневартовске - по будням с 8:30 до 13:00, в Нефтеюганске - по будням с 8:00 до 11:30.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Во Всемирный день донора югорчане сдали более 40 литров крови

Пандемия внесла коррективы в характер поздравлений добровольцам (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU