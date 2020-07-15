2020-07-15T08:21:46+03:00
Общество

Бдительные вартовчане добились закрытия канализационных колодцев крышками

Из-за упущения ответственных лиц могли пострадать люди
Руслан Савинов
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Бдительные вартовчане добились закрытия канализационных колодцев крышкамиБдительные вартовчане добились закрытия канализационных колодцев крышкамиФото: pixabay.com
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Правоохранители Нижневартовска по обращениям вартовчан об открытых канализационных колодцах вблизи многоквартирных домов на улицах Героев Самотлора и Интернациональная вместе со специалистами муниципального контроля провели обследование объектов коммунальной сети.

- Установлено, что на колодцах отсутствовали крышки, соответствующие госстандартам, один из колодцев частично разрушен, - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Упомянутые нарушения могли стать причиной травмирования вартовчан, в том числе детей, или привести к более тяжким последствиям.

По этой причине прокурор Нижневартовска в «Горводоканал» и городскую администрацию, ответственным за содержание канализационных сетей, внес представления об устранения нарушений.

К настоящему моменту производен ремонт колодцев, установлены крышки люков. Кроме того, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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