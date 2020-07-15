2020-07-15T07:10:33+03:00
Происшествия

Югорским мотоциклистам напомнили правила безопасности на дороге

Как правило, владельцы мотоциклов получают самые тяжелые травмы в дорожных авариях
Руслан Савинов
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Югорским мотоциклистам напомнили правила безопасности на дорогеЮгорским мотоциклистам напомнили правила безопасности на дороге
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Автоинспекторы ХМАО вместе с представителями мотоклубов напомнили югорчанам о правилах безопасного управления мотоциклами.

К сожалению, дорожно-транспортные происшествия с участием мототранспорта отличаются особой тяжестью последствий:

- Как правило, мотоциклисты получают тяжелые травмы. Эта категория участников дорожного движения наиболее уязвима в случае возникновения ДТП, так как является менее защищенной по отношению к водителю автомобиля, - пояснили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Для снижения аварийности автоинспекторы и представители мотоклуба организовали совместную работу в Когалыме, Урае и Белоярском районе.

Так, инспекторы обращают внимание владельцев мотоциклов на важность соблюдения скоростного режима, выбора безопасной дистанции, обязательного использования шлема и экипировки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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