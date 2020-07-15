15 Июль 2020 2020-07-15T06:50:46+03:00

Уже 196 лесных пожаров зафиксировали с начала пожароопасного сезона в Югре Фото: pixabay.com

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Губернатор Югры Наталья Комарова заявила, что на ликвидации действующих пожаров сейчас задействовано около 600 человек, 20 единиц техники.

- В 90% случаев причиной пожара стали погодные явления, в остальных – неосторожное обращение югорчан с огнем, - отметила глава ХМАО.

Всего с начала пожароопасного периода, то есть с 25 апреля, в округе зафиксировано 196 лесных пожаров на площади 14 595 га. Сейчас действует 26 лесных пожаров на площади 9 472 га, в том числе шесть крупных.

- В настоящий момент жителям посёлков Зеленогорск и Супра, где были зарегистрированы крупные пожары, угрозы для жизни нет. В Зеленогорске пожар локализован, распространения огня нет. Что касается пожара в Советском районе угроза также отсутствует, - заверил директор департамента недропользования и природных ресурсов ХМАО Сергей Филатов.

По словам Натальи Комаровой, в сложившейся ситуации нужно учитывать и показатель задымленности:

- Эти два вопроса должны быть рабочими для наших действий с привлечением санитарных врачей, замерами на наличие вредных веществ в атмосфере, - заявила глава региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU