2020-07-14T04:59:26+03:00
Общество

Погода в Югре 14 июля: облака и солнце

Температура днем поднимется до +24 градусов
Руслан Савинов
Поделиться:
Погода в Югре 14 июля: облака и солнцеПогода в Югре 14 июля: облака и солнцеФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Ханты-Мансийском автономном округе во вторник, 13 июля, ожидается переменная облачность с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер северный 3-8 м/с, местами порывы 9 - 14 м/с. Температура воздуха ночью +11,+16 ºС, в северных районах +5,+10 ºС, днем +19,+24 ºС, на юго-западе +25,+30 ºС.

В Ханты-Мансийске будет переменная облачность с прояснениями. Синоптики обещают отсутствие осадков. Ветер северный 3-8 м/с. Температура воздуха днем составит +22, +24 градуса.

В Сургуте наступит солнечный день. Ветер северо-западный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха днем составит +18 +20 градусов.

В Нижневартовске прогнозируется солнечный день. Ветер северо-западный 4-5 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +18, +20 градусов.

На Руси этот день называли «Кузьма и Демьян, Летние Кузьминки». По погоде отмечали: считалось, что малиновое варенье, сваренное в этот день, получается особенно вкусным.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Погода в Югре 14 июля: облака и солнце
Какие меры предпринимают в Ханты-Мансийске для борьбы с коронавирусом?
В Ханты-Мансийском районе в 2020 году планируют ввести в строй 12 тысяч кв. м. жилья
В алкомаркете в Ханты-Мансийске мужчина пошел на преступление ради бутылки виски
Регоператор Югры взялся за модернизацию полигона отходов в Саранпауле
На пяти улицах Сургута провели дорожные работы
Спящий ребенок в Излучинске перепугал родителей
МегаФон увеличил скорость мобильного интернета в первом полугодии 2020 года
Югорчанин при попытке покупки билетов в театр лишился денег
Одним ударом кулака сургутянин убил прохожего
С помощью уникальной операции удалось спасти вартовчанку, у которой было кровотечение
В небольшом районе Сургута 14 июля отключат электроэнергию
В Нижневартовске по-прежнему не открыли ни одного пляжа
Двое югорчан утонули за выходные в реках региона
Полиции задержала сургутянина, хранившего наркотики в спичечном коробке
Огнеборцы Югры ликвидировали 54 пожара за минувшую неделю
Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 13 июля 2020 года составило 12474 человек
Льготные тарифы на коммунальные услуги установили в Сургутском районе
Несанкционированную свалку на сельскохозяйственных землях обнаружили в Ханты-Мансийском районе
Министр обороны наградил поисковика из Югры