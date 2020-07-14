14 Июль 2020 2020-07-14T04:59:26+03:00

Погода в Югре 14 июля: облака и солнце Фото: pixabay.com

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В Ханты-Мансийском автономном округе во вторник, 13 июля, ожидается переменная облачность с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер северный 3-8 м/с, местами порывы 9 - 14 м/с. Температура воздуха ночью +11,+16 ºС, в северных районах +5,+10 ºС, днем +19,+24 ºС, на юго-западе +25,+30 ºС.

В Ханты-Мансийске будет переменная облачность с прояснениями. Синоптики обещают отсутствие осадков. Ветер северный 3-8 м/с. Температура воздуха днем составит +22, +24 градуса.

В Сургуте наступит солнечный день. Ветер северо-западный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха днем составит +18 +20 градусов.

В Нижневартовске прогнозируется солнечный день. Ветер северо-западный 4-5 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +18, +20 градусов.

На Руси этот день называли «Кузьма и Демьян, Летние Кузьминки». По погоде отмечали: считалось, что малиновое варенье, сваренное в этот день, получается особенно вкусным.

ИСТОЧНИК KP.RU