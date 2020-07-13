2020-07-13T09:01:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Сургут вновь оказался в антилидерах по приросту заболевших коронавирусом за сутки

Медики делают все необходимое для локализации инфекции
Руслан Савинов
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Сургут вновь оказался в антилидерах по приросту заболевших коронавирусом за суткиСургут вновь оказался в антилидерах по приросту заболевших коронавирусом за суткиФото: pixabay.com
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В Югре лабораторно подтверждены 270 новых случаев заболевания коронавирусом в 18 муниципалитетах. География распространения инфекции такова:

- Сургут – 47, Нягань – 38, Когалым – 36, Нижневартовск – 31, Ханты-Мансийск – 26, Лангепас – 13, Нефтеюганск – 12, Югорск – 11, Советский район – 10, Сургутский район – 8, Урай – 8, Нижневартовский район – 8, Октябрьский район – 8, Нефтеюганский район – 4, Покачи – 4, Мегион – 3, Кондинский район – 2, Пыть-Ях – 1, - пояснила замруководителя Роспотребнадзора по ХМАО Инна Кудрявцева. Напомним, что всего в регионе лабораторно подтвержденных случаев инфекции - 12474.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 58, с симптомами ОРВИ - 176, в бессимптомной форме заболевания – 36. По месту инфицирования: контактные установлены – 229, в 41 случае контакт уточняется.

Добавим, что из всех лабораторно подтверждённых случаев коронавируса в регионе состояние 52 пациентов тяжелое – они в реанимации, 40 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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