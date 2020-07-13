13 Июль 2020 2020-07-13T08:23:22+03:00

«Ваз» и «Камаз» столкнулись на трассе «Пыть-Ях–Угут»: три человека погибли. Фото ГИБДД по ХМАО.

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В Югре с 10 по 12 июля три человека погибли и, 15 – получили травмы, в 12 дорожно-транспортных происшествиях.

Так, накануне, 12 июля в 9:22 на 3 км автодороги «Пыть-Ях–Угут» столкнулись «Ваз» и «Камаз».

В результате аварии 34-летний водитель «Ваз» и два его пассажира, 30-летняя женщина и 34-летний мужчина, от полученных травм скончались на месте.

Также стало известно, что на территории региона сотрудники Госавтоинспекции задержали 36 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 8 – за повторное появление на дороге в нетрезвом виде. За выезд на встречку 57 водителей привлечены к ответственности, 105 – за нарушение требований к перевозке детей.

- Выбирайте скорость движения, не только исходя из существующих ограничений скоростного режима на данном участке, а руководствуясь, прежде всего, погодой и дорожными условиями, интенсивностью и плотностью транспортного потока, чтобы при возникновении опасности можно остановить авто, - напоминают автоинспекторы водителям Югры.

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ИСТОЧНИК KP.RU