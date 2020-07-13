Мошенники в Сургуте представлялись именем чиновника и вымогали деньги
В медучреждения Сургута поступали звонки от якобы начальника управления по делам ГО и ЧС администрации города.
Лжечиновник сообщал, что в эти организации планирует приехать комиссия по проверке соблюдений требований пожарной безопасности, интересовался, все ли предписания выполнены, - сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.
Далее неизвестный сообщал, что обследование проведут формально, но для членов московской комиссии необходимо подготовить «сладкие презенты», для покупки которых в одном из ТЦ Сургута надо передать его помощнице около 30 тысяч рублей.
- При этом он обещал при личной встрече вернуть деньги, - рассказывают стражи порядка.
Отметим, что собеседники неизвестного, которые не поверили в достоверность информации, прекращали разговор.
Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицейские устанавливают злоумышленника.
Мошенники в Сургуте представлялись именем чиновника и вымогали деньги.
ИСТОЧНИК KP.RU