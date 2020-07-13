13 Июль 2020 2020-07-13T09:06:43+03:00

Злоумышленника пока не обнаружили

Изменить размер текста: A A

В медучреждения Сургута поступали звонки от якобы начальника управления по делам ГО и ЧС администрации города.

Лжечиновник сообщал, что в эти организации планирует приехать комиссия по проверке соблюдений требований пожарной безопасности, интересовался, все ли предписания выполнены, - сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Далее неизвестный сообщал, что обследование проведут формально, но для членов московской комиссии необходимо подготовить «сладкие презенты», для покупки которых в одном из ТЦ Сургута надо передать его помощнице около 30 тысяч рублей.

- При этом он обещал при личной встрече вернуть деньги, - рассказывают стражи порядка.

Отметим, что собеседники неизвестного, которые не поверили в достоверность информации, прекращали разговор.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицейские устанавливают злоумышленника.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="384" src="https://www.ugra.kp.ru/video/embed/790133" frameborder="0"></iframe> Мошенники в Сургуте представлялись именем чиновника и вымогали деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU