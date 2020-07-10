Малый бизнес Югры, работающий в IT- сфере, получит дополнительную поддержку

10 Июль 2020 2020-07-10T13:22:11+03:00

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Члены регионального правительства в ходе очередного заседания внесли изменения в окружную госпрограмму «Цифровое развитие Ханты-Мансийского автономного округа-Югры»

Теперь установлены дополнительные меры поддержки индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере информационно-коммуникационных технологий.

- Как неоднократно отмечал президент, бизнес является непосредственным и важнейшим участником реализации национальных проектов, в том числе нацпроекта «Цифровая экономика». Поддержка IT-компаний, стимулирование деятельности стартапов в сфере информационных технологий – наша задача, - заявила глава региона Наталья Комарова.

Как отметил директор департамента информационных технологий и цифрового развития Югры Павел Ципорин, изменения разработаня для приведения в соответствие с федеральным законодательством порядка отбора и предоставления грантов предпринимателям в IT-сфере. Это будет способствовать созданию благоприятных условий для развития всей IT-отрасли региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU