Жителям поселка Хулимсунт Березовского района обеспечили подачу качественной воды
Правоохранители Березовского района провели проверку по опубликованным в феврале 2020 года СМИ сведениям о наличии паразитов в питьевой воде, подаваемой в дома жителей поселка Хулимсунт Березовского района.
Установлено, что причиной подачи в квартиры жителям поселка некачественной воды послужило длительное непринятие мер к надлежащему содержанию и техническому обслуживанию сетей водоснабжения поселка. У сетей водоснабжения не было собственника и эксплуатирующей организации.
- Прокуратурой района направлен иск в суд обязать администрацию Хулимсунта обратиться в территориальное управление Росреестра с заявлением о постановке на учет бесхозяйных сетей водоснабжения общей протяженностью почти 4 км., - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Добавим, что к настоящему моменту водоснабжение жителей поселка осуществляется в штатном режиме.
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ИСТОЧНИК KP.RU