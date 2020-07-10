Жителям поселка Хулимсунт Березовского района обеспечили подачу качественной воды

10 Июль 2020 2020-07-10T12:22:09+03:00

Ранее из поселка поступали шокирующие сведения о наличии паразитов в питьевой воде

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Правоохранители Березовского района провели проверку по опубликованным в феврале 2020 года СМИ сведениям о наличии паразитов в питьевой воде, подаваемой в дома жителей поселка Хулимсунт Березовского района.

Установлено, что причиной подачи в квартиры жителям поселка некачественной воды послужило длительное непринятие мер к надлежащему содержанию и техническому обслуживанию сетей водоснабжения поселка. У сетей водоснабжения не было собственника и эксплуатирующей организации.

- Прокуратурой района направлен иск в суд обязать администрацию Хулимсунта обратиться в территориальное управление Росреестра с заявлением о постановке на учет бесхозяйных сетей водоснабжения общей протяженностью почти 4 км., - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Добавим, что к настоящему моменту водоснабжение жителей поселка осуществляется в штатном режиме.

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ИСТОЧНИК KP.RU