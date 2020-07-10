2020-07-10T10:51:53+03:00
Общество

Исполнение бюджета Югры за 2019 год признали эффективным

Профицит составил 11 миллиардов рублей
Руслан Савинов
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Исполнение бюджета Югры за 2019 год признали эффективным. Фото думы ХМАО.Исполнение бюджета Югры за 2019 год признали эффективным. Фото думы ХМАО.
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Парламентарии ХМАО рассмотрели вопрос об исполнении окружного бюджета за 2019 год. Напомним, бюджет Югры на 2019 год утвердили в ноябре 2018 года, в течение года его пересматривали трижды.

В итоге исполнение бюджета составило: по доходам – 259,8 миллиардов или 103,7% к уточнённому плану, по расходам – 248,8 миллиардов или 94,2%, профицит – 11 миллиардов.

- Анализируя полученные цифры, можно сделать вывод о довольно эффективном исполнении бюджета за 2019 год. Югре удаётся динамично развиваться, поддерживая на должном уровне разные сферы жизни, каждая из которых требует финансирования, - заявил депутат думы ХМАО Алексей Андреев.

Он обратил внимание, что приоритетной задачей остаётся обеспечение югорчан комфортными условиями для жизни. Поэтому основные расходы были направлены на решение социальных задач: развитие жилищной сферы и расселение жителей из аварийного жилья, благоустройство общественных территорий, развитие образования и здравоохранения.

Кроме того, специалисты рассмотрели данные о ходе реализации государственных программ и национальных проектов в Югре за 2019 год.

- Наибольшая часть средств была направлена на государственные программы «Развитие образования» и «Современное здравоохранение», - уточнил Алексей Андреев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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