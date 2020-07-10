Аутентичные учебники по английскому языку «Звезды Югры» доставили в Нижневартовск

10 Июль 2020 2020-07-10T10:43:13+03:00

Всего в город доставят около 66 тысяч учебников по разным предметам

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В Нижневартовск до 1 августа поступят около 66 тысяч учебников. От всего количества 86% уже доставили в город. Сейчас происходит их распределение и передача в библиотеки школ.

- Большинство литературы к нам поступает для учеников десятыъ классов. Всего в Нижневартовск будет доставлена литература от четырех издательств. Учебники и учебные пособия приобретаются за счет средств регионального бюджета. На эти цели направлено более 16 млн рублей, - пояснила заведующая информационно-методического отдела Нижневартовска «Центр развития образования» Галина Добышева.

Она отметила, что городские школы продолжат получать новое учебное пособие по английскому языку «Звезды Югры».

- Отличительными особенностями пособия являются: модульное построение, наличие аутентичного материала о России и Ханты-Мансийском автономном округе, а также заданий, целенаправленно готовящих к единому государственному экзамену по английскому языку. В прошлом году библиотечные фонды получили пособие для 2 и 10 классов, а в этом году издание поступит для учащихся 3 и 11 классов, - подвела итог Галина Добышева.

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ИСТОЧНИК KP.RU