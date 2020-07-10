10 Июль 2020 2020-07-10T10:31:47+03:00

Дистанционные мошенники похитили у югорчан за сутки более 5 миллионов рублей Фото: pixabay.com

Чаще всего аферы проходят при покупке - продажи товаров

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В Югре накануне, 9 июля, случилось 25 мошенничеств дистанционных и краж с банковских карт. Югорчане лишились более 5 миллионов 300 тысяч рублей.

Аферисты обманывали югорчан под предлогом пресечения несанкционированного списания денег с банковской карты, займа, смены личных данных, дохода на ставках, покупки - продажи товаров.

- Чаще всего жителям ХМАО звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками банков и под предлогом обеспечения сохранности денег, введя в заблуждение, похищали сбережения, - сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Так, 24-летняя сургутянка хотела продать игровой аккаунт и лишилась сбережений:

- В мессенджере «Viber» неизвестный сообщил ей, что желает купить права на пользование аккаунтом. «Покупатель» сказал, что не хочет платить комиссию за перевод и попросил перевести ее 30 тысяч рублей на его счет, - рассказали стражи порядка.

Сейчас по всем фактам полицейские возбудили уголовные дела и принимают меры к задержанию подозреваемых.

- Будьте бдительными при совершении сделок удаленным доступом. По всем подозрительным фактам сообщайте по телефону 102, - напоминают югорчанам полицейские.

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ИСТОЧНИК KP.RU