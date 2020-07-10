2020-07-10T07:19:34+03:00
Происшествия

«КАМАЗ» и «ГАЗ» столкнулись на трассе в Нижневартовском районе

Всего за сутки в регионе случилось 3 ДТП
Руслан Савинов
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«КАМАЗ» и «ГАЗ» столкнулись на трассе в Нижневартовском районе. Фото ГИБДД по ХМАО.«КАМАЗ» и «ГАЗ» столкнулись на трассе в Нижневартовском районе. Фото ГИБДД по ХМАО.
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В ХМАО за прошедшие сутки один человек погиб, и четыре – получили травмы, в трех дорожно-транспортных происшествиях.

Так, около 12:15 минут на 18 км автодороги «Нижневартовск-Радужный» Нижневартовского района произошло столкновение «КАМАЗа» и «ГАЗа».

- В результате дорожно-транспортного происшествия 66-летний водитель «ГАЗа» от полученных травм скончался на месте происшествия, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по ХМАО.

Также стало известно, что на территории региона сотрудники Госавтоинспекции задержали десять водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, одного – за повторное появление на дороге в нетрезвом виде. За выезд на встречку 21 водитель привлечен к ответственности, 37 – за нарушение требований к перевозке детей.

- Выбирайте скорость движения, не только исходя из существующих ограничений режима на данном участке, а руководствуясь, прежде всего, погодными и дорожными условиями, интенсивностью и плотностью транспортного потока, чтобы при возникновении опасности можно было принять необходимые меры, вплоть до остановки авто, - напоминают югорским водителям автоинспекторы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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