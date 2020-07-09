2020-07-09T15:30:13+03:00
Общество

Жителям Югры пояснили, как правильно выбрать эффективные репелленты

Средства на натуральных веществах могут не обеспечивать полную защиту
Руслан Савинов
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Жителям Югры пояснили, как правильно выбрать эффективные репеллентыЖителям Югры пояснили, как правильно выбрать эффективные репеллентыФото: pixabay.com
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Роспотребнадзор ХМАО напомнил югорчанам о тонкостях выбора средств защиты от различного рода насекомых – репеллентах.

- Все репеллентные средства на основе синтетических репеллентов через 15 минут после нанесения на кожу должны обеспечивать 100 % отпугивание комаров. Средства на натуральных веществах могут не обеспечивать полную защиту, о чем должно быть указано в этикетке, - пояснили эксперты.

Особо отмечается, что длительность отпугивающего действия репеллентных средств, нанесенных на одежду, значительно больше, чем нанесенных на кожу человека.

Добавим, что следует учитывать, что токсический эффект любого репеллентного средства при нанесении на одежду минимальный. Поэтому некоторые средства в аэрозольной форме разрешены для применения взрослым людям при нанесении и на кожу, и на одежду, а детям — только на одежду.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Жителям Югры пояснили, как правильно выбрать эффективные репелленты
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