Около 1500 квадратных метров покрытия переделали дорожники Сургута из-за замечаний к качеству

9 Июль 2020 2020-07-09T15:14:44+03:00

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В Сургуте продолжается масштабная дорожная компания. В текущем году она стартовала раньше обычного. Известно, что качество работ специалисты контролируют на каждом этапе.

- 1500 кв.м. дорожники уже переделали из-за замечаний к качеству и толщине асфальтобетонного слоя на улицах 30 лет Победы и Маяковского. Сегодня процесс укладки асфальта проверили на улице Семена Билецкого, - сообщили в пресс-службе администрации Сургута.

На Билецкого подрядчик приступил к работе еще 15 мая, завершить ремонт планируют не позднее конца октября. На участке поменяют покрытие проезжей части и тротуаров, установят искусственные неровности и ограждения на пешеходных переходах.

Добавим, что всего в Сургуте в текущем году ремонт на четырех улицах: 30 лет Победы (от пр. Пролетарского до пр. Ленина), Семена Билецкого, Маяковского (от пр. Мира до ул. Профсоюзов) и Лермонтова.

На ремонт выделено около 400 млн. рублей. На данный момент на всех участках уложен только нижний слой покрытия.

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ИСТОЧНИК KP.RU