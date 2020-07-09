2020-07-09T15:14:44+03:00
Общество

Около 1500 квадратных метров покрытия переделали дорожники Сургута из-за замечаний к качеству

Контроль выполнения работ идет на каждом этапе
Руслан Савинов
Поделиться:
Около 1500 квадратных метров покрытия переделали дорожники Сургута из-за замечаний к качеству. Фото администрации города.Около 1500 квадратных метров покрытия переделали дорожники Сургута из-за замечаний к качеству. Фото администрации города.
Изменить размер текста:

В Сургуте продолжается масштабная дорожная компания. В текущем году она стартовала раньше обычного. Известно, что качество работ специалисты контролируют на каждом этапе.

- 1500 кв.м. дорожники уже переделали из-за замечаний к качеству и толщине асфальтобетонного слоя на улицах 30 лет Победы и Маяковского. Сегодня процесс укладки асфальта проверили на улице Семена Билецкого, - сообщили в пресс-службе администрации Сургута.

На Билецкого подрядчик приступил к работе еще 15 мая, завершить ремонт планируют не позднее конца октября. На участке поменяют покрытие проезжей части и тротуаров, установят искусственные неровности и ограждения на пешеходных переходах.

Добавим, что всего в Сургуте в текущем году ремонт на четырех улицах: 30 лет Победы (от пр. Пролетарского до пр. Ленина), Семена Билецкого, Маяковского (от пр. Мира до ул. Профсоюзов) и Лермонтова.

На ремонт выделено около 400 млн. рублей. На данный момент на всех участках уложен только нижний слой покрытия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Четыре участка дорог перекрывают в Нижневартовске

Изменится схема движения автобусов № 9, 14, 25, 8 (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жителям Югры пояснили, как правильно выбрать эффективные репелленты
Около 1500 квадратных метров покрытия переделали дорожники Сургута из-за замечаний к качеству
Чинил и воровал: из терминала в Ханты-Мансийске югорчанин украл почти 300 тысяч рублей
Улица Пикмана в Нижневартовске преобразится к осени
Житель Псковской области продавал югорчанам в соцсетях несуществующие запчасти
В Ханты-Мансийске временно убрали скамейки
Поселения Сургутского района получат дополнительные средства
Около 50 несанкционированных свалок ликвидировали в Югре в 2020 году
Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 9 июля 2020 года составило 11406 человек
На трассе «Сургут – Салехард» маршрутный автобус столкнулся с «КАМАЗом»
В Югре насчитали 201 тысячу малых и средних предпринимателей
За сбыт наркотиков в Сургуте жителю Иркутской области грозят десятки лет колонии
Дамбы Ханты-Мансийского района отремонтируют осенью
Сургут опять оказался в антилидерах по приросту заболевших коронавирусом за сутки
Путешествия без заграницы: чем может удивить туриста родной УРФО?
Вартовчанин хранил у себя боеприпасы времен Великой Отечественной войны
Водитель на «Форде» сбил 4-летнего велосипедиста в Сургутском районе
Гендиректор компании в Нижневартовске скрыла от налоговой полмиллиарда рублей
Погода в Югре 9 июля: переменная облачность с прояснениями
Наталья Комарова поблагодарила соратников по партии за поддержку
Единоросы Югры определили кандидатов на выборы губернатора
Росгвардейцы контролируют соблюдение масочного режима югорчанами
Около 500 семей Сургутского района улучшат жилищные условия
Многоквартирные дома Нижневартовска продолжили готовить к зиме
Югорчанам рассказали, как распознать у себя аллергию
На горнолыжном комплексе в Ханты-Мансийске приступили к диагностике канатки
Четыре участка дорог перекрывают в Нижневартовске
Доля детей, среди всех заболевших коронавирусом в Югре, составила 10%