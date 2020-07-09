Чинил и воровал: из терминала в Ханты-Мансийске югорчанин украл почти 300 тысяч рублей
Из терминала в одном из кафе Ханты-Мансийска с мая по июнь 2019 года неизвестный похитили более 290 тысяч рублей.
- Сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении упомянутого преступления задержали 22-летнего жителя поселка Сибирский Ханты-Мансийского района, - сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.
Установлено, что подозреваемый на момент совершения преступления являлся сотрудником частного предприятия, который и обслуживал платежные терминалы и осуществляющего инкассацию денег, полученных от населения.
- Мужчина использовал свое служебное положение и завладел денежными средствами, а затем скрылся в неизвестном направлении, - рассказали стражи порядка.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Вору грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Сейчас мужчина под подпиской о невыезде.
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ИСТОЧНИК KP.RU