9 Июль 2020 2020-07-09T14:59:05+03:00

Чинил и воровал: из терминала в Ханты-Мансийске югорчанин украл почти 300 тысяч рублей Фото: pixabay.com

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Из терминала в одном из кафе Ханты-Мансийска с мая по июнь 2019 года неизвестный похитили более 290 тысяч рублей.

- Сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении упомянутого преступления задержали 22-летнего жителя поселка Сибирский Ханты-Мансийского района, - сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Установлено, что подозреваемый на момент совершения преступления являлся сотрудником частного предприятия, который и обслуживал платежные терминалы и осуществляющего инкассацию денег, полученных от населения.

- Мужчина использовал свое служебное положение и завладел денежными средствами, а затем скрылся в неизвестном направлении, - рассказали стражи порядка.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Вору грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Сейчас мужчина под подпиской о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU