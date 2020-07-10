2020-07-10T05:00:53+03:00
Общество

Погода в Югре 10 июля: летняя жара

Температура днем поднимется до +34 градусов
Руслан Савинов
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Погода в Югре 10 июля: летняя жараПогода в Югре 10 июля: летняя жараФото: pixabay.com
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В Ханты-Мансийском автономном округе в пятницу, 10 июля, ожидается переменная облачность с прояснениями. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью по западной половине +15,+20 ºС, по восточной половине +9,+14 градуса, днем +29,+34 ºС, по северу и востоку +20,+25 ºС градуса.

В Ханты-Мансийске будет переменная облачность с прояснениями. Синоптики обещают отсутствие без осадков. Ветер северный 4-9 м/с. Температура воздуха днем составит +26, +28 градусов.

В Сургуте наступит солнечный день. Ветер северный 5-6 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +20 +22 градуса.

В Нижневартовске прогнозируется облачный день. Ветер северо-западный 6-7 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +19, +21 градусов.

На Руси этот день называли «Самсон Сеногной». По погоде отмечали: дождь на Самсона обещал еще семь недель мокрой погоды — до самого бабьего лета. «На Самсона дождь — семь недель то ж», — говорили люди. Зато ясная погода предвещала семь недель безоблачного неба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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