2020-07-09T13:17:39+03:00
Происшествия

Житель Псковской области продавал югорчанам в соцсетях несуществующие запчасти

Суд решит, что ждет мошенника: штраф или тюрьма
Руслан Савинов
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Житель Псковской области продавал югорчанам в соцсетях несуществующие запчастиЖитель Псковской области продавал югорчанам в соцсетях несуществующие запчастиФото: pixabay.com
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Правоохранители Нижневартовска утвердили обвинение по уголовному делу в отношении жителя Псковской области, обвиняемого в мошенничестве.

По данным следствия, в начале 2019 года злоумышленник для получения «легких» денег создал вымышленный профиль в соцсети:

- На странице профиля он разместил недостоверную информацию о реализации автомобильных запчастей. В интернете мужчина он находил потенциальных покупателей и предлагал им приобрести необходимый товар по заниженной цене за полную предоплату, - пояснили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Затем после получения денег на свой банковский счет мошенник прекращал переписку с потерпевшими.

Стало известно, что не работающий обвиняемый совершил обманул пятерых россиян. Он похитил при этом принадлежащие им денежные средства на сумму более 50 тыс. рублей.

Полицейские установили и задержали преступника. Уголовное дело направлено в городской суд для рассмотрения. Обвиняемому грозит наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей или лишения свободы сроком до пяти лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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