2020-07-09T12:25:17+03:00
Общество

В Ханты-Мансийске временно убрали скамейки

Тотальная дезинфекция по всему городу
Руслан Савинов
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В Ханты-Мансийске временно убрали скамейки. Фото администрации города.В Ханты-Мансийске временно убрали скамейки. Фото администрации города.
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Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в Ханты-Мансийске ежедневно продолжают проводить мероприятия по обработке мест общего пользования, многоквартирных домов, детских площадок, улиц и городского общественного транспорта.

Чтобы свести риск заболеваемости COVID-19 среди детей и подростков к минимуму городские власти оградили площадки сигнальной лентой и повесили объявления с просьбой не посещать их.

- В парке имени Бориса Лосева «Аллею сказок» закрыли металлическими ограждениями. На сегодняшний день более двухсот игровых и спортивных площадок регулярно проходят влажную очистку хлорсодержащим составом, - сообщили в пресс-службе администрации Ханты-Мансийска.

Кроме того, в общественных местах, где собирается наибольшее количество людей, временно убрали скамейки. Это вынужденная мера

Также в столице ХМАО продезинфицировали все парки, скверы и аллеи, остановки транспорта, дороги и кладбища.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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