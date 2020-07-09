9 Июль 2020 2020-07-09T11:26:16+03:00

Около 50 несанкционированных свалок ликвидировали в Югре в 2020 году Фото: pixabay.com

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова в прямом эфире в социальной сети «Инстаграм» ответила на вопросы югорчан. Часть обсуждения касалась экологической ситуации в регионе.

Так, в прошлом году Природнадзор ХМАО выявил и ликвидировал более полутысячи мест несанкционированного складирования отходов,

- За пять месяцев этого года – около 50, причем жители Югры – одни из самых активных в России в том, что касается размещения информации о таких свалках на специальных онлайн-ресурсах, - отметила Наталья Комарова.

Добавим, что югорчан, которые наблюдают диких животных в опасной близости к населенным пунктам или на улицах, просят сообщать об этом по номеру 112. Подобная информация также фиксируется в профильном окружном департаменте, его специалисты принимают меры в зависимости от ситуации.

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ИСТОЧНИК KP.RU