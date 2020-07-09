9 Июль 2020 2020-07-09T10:49:57+03:00

На трассе «Сургут – Салехард» маршрутный автобус столкнулся с «КАМАЗом». Фото СУ СК по ХМАО.

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Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу –

В Югре на основании сведений из СМИ организовано проведение процессуальной проверки по факту оказания услуг по перевозке пассажиров, не отвечающих требованиям безопасности.

По данным ГИБДД ЯНАО 7 июля вечером на 282 километре автотрассы Сургут – Салехард маршрутный автобус столкнулся с грузовиком «КАМАЗ».

В результате дорожно-транспортного происшествия один пассажир погиб, шесть пассажиров и водитель получили травмы различной степени тяжести, - сообщает пресс-служба СУ СК по ХМАО.

Отмечается, что по имеющимся сведениям автобус принадлежит сургутской компании, которая осуществляет пассажирские перевозки.

Сейчас в ходе проверки следователями устанавливается собственник автобуса, выясняются обстоятельства трагедии. Вскоре по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU