На трассе «Сургут – Салехард» маршрутный автобус столкнулся с «КАМАЗом»
Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу –
В Югре на основании сведений из СМИ организовано проведение процессуальной проверки по факту оказания услуг по перевозке пассажиров, не отвечающих требованиям безопасности.
По данным ГИБДД ЯНАО 7 июля вечером на 282 километре автотрассы Сургут – Салехард маршрутный автобус столкнулся с грузовиком «КАМАЗ».
В результате дорожно-транспортного происшествия один пассажир погиб, шесть пассажиров и водитель получили травмы различной степени тяжести, - сообщает пресс-служба СУ СК по ХМАО.
Отмечается, что по имеющимся сведениям автобус принадлежит сургутской компании, которая осуществляет пассажирские перевозки.
Сейчас в ходе проверки следователями устанавливается собственник автобуса, выясняются обстоятельства трагедии. Вскоре по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Водитель на «Форде» сбил 4-летнего велосипедиста в Сургутском районе
Всего за сутки в регионе случилось два ДТП (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU