9 Июль 2020 2020-07-09T08:22:17+03:00

Водитель на «Форде» сбил 4-летнего велосипедиста в Сургутском районе. Фото ГИБДД по ХМАО.

Всего за сутки в регионе случилось два ДТП

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В ХМАО накануне, 8 июля, два человека получили травмы, в том числе несовершеннолетний, в двух дорожно-транспортных происшествиях.

Так, в поселке Нижнесортымский Сургутского района около 21:00 на улице Северная 37-летний водитель на «Форд Эксплорер» совершил наезд на 4-летнего велосипедиста. Ребенок ехал по проезжей части жилой зоны. В результате аварии мальчик получил травмы.

Также стало известно, что на территории региона сотрудники Госавтоинспекции задержали 12 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, трех – за повторное появление на дороге в нетрезвом виде. За выезд на встречку 18 водителей привлечены к ответственности, 33 – за нарушение требований к перевозке детей.

В ГИБДД по ХМАО обращают внимание родителей на важность напоминания детям о правилах безопасного поведения на дороге, опасности «дорожных ловушек».

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ИСТОЧНИК KP.RU