Росгвардейцы контролируют соблюдение масочного режима югорчанами
В Ханты-Мансийске сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии помогают администрации города в проведении профилактических рейдов. Они пресекают нарушения масочного режима в общественном транспорте и такси.
- Мероприятия проводятся при участии представителей департаментов внутренней политики и гражданской защиты населения Югры, а также сотрудников ГИБДД, - уточнили в пресс-службе Росгвардии по ХМАО.
Так, во время недавнего профилактического рейда мобильные группы проверили более полусотни транспортных средств, которые осуществляют пассажирские перевозки.
- В отношении нарушителей составлены административные материалы, - пояснили стражи порядка.
Известно, что с пассажирами и водителями прошли профилактические беседы о необходимости использования средств индивидуальной защиты во всех видах общественного транспорта и такси. Им выдали медицинские маски.
Напомним, что на территории Югры ограничительные меры продлены до 12 июля. Сегодня, 8 июля, в Ханты-Мансийске зафиксировали 36 новых зараженных коронавирусом, больше только в Нижневартовском районе и Сургуте.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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