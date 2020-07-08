2020-07-08T15:52:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Росгвардейцы контролируют соблюдение масочного режима югорчанами

Профилактические рейды стали регулярными
Руслан Савинов
Поделиться:
Росгвардейцы контролируют соблюдение масочного режима югорчанами. Фото Росгвардии по ХМАО.Росгвардейцы контролируют соблюдение масочного режима югорчанами. Фото Росгвардии по ХМАО.
Изменить размер текста:

В Ханты-Мансийске сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии помогают администрации города в проведении профилактических рейдов. Они пресекают нарушения масочного режима в общественном транспорте и такси.

- Мероприятия проводятся при участии представителей департаментов внутренней политики и гражданской защиты населения Югры, а также сотрудников ГИБДД, - уточнили в пресс-службе Росгвардии по ХМАО.

Так, во время недавнего профилактического рейда мобильные группы проверили более полусотни транспортных средств, которые осуществляют пассажирские перевозки.

- В отношении нарушителей составлены административные материалы, - пояснили стражи порядка.

Известно, что с пассажирами и водителями прошли профилактические беседы о необходимости использования средств индивидуальной защиты во всех видах общественного транспорта и такси. Им выдали медицинские маски.

Напомним, что на территории Югры ограничительные меры продлены до 12 июля. Сегодня, 8 июля, в Ханты-Мансийске зафиксировали 36 новых зараженных коронавирусом, больше только в Нижневартовском районе и Сургуте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 8 июля 2020 года превысило 11 тысяч человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Югре на 8 июля 2020 года (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Югре 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Росгвардейцы контролируют соблюдение масочного режима югорчанами
Около 500 семей Сургутского района улучшат жилищные условия
Многоквартирные дома Нижневартовска продолжили готовить к зиме
Югорчанам рассказали, как распознать у себя аллергию
На горнолыжном комплексе в Ханты-Мансийске приступили к диагностике канатки
Четыре участка дорог перекрывают в Нижневартовске
Доля детей, среди всех заболевших коронавирусом в Югре, составила 10%
Более 200 млн. рублей потратят в Сургутском районе на ремонт соцучреждений
Биобанк северных народов создадут в Югре
Югорчанам пояснили, как выбрать качественный квас
Вартовчанин разъезжал по городу на угнанном автомобиле
В югорской организации обнаружили коррупционные нарушения
В Нефтеюганском районе утонул мужчина
Кедровый бор рядом с Тундрино в Сургутском районе получит статус памятника природы
Бывший сотрудник колонии в Нижневартовске присваивал себе деньги учреждения
В поселке Лунный в Сургуте временно отключат электроэнергию
Фотоловушки помогли выявить 16 фактов загрязнения леса в Югре
Нижневартовский район оказался в антилидерах по приросту заболевших коронавирусом за сутки
Особый противопожарный режим установили в Югре
Нефтеюганец распространял «синтетику» в двух городах Югры
ДТП в Нефтеюганском районе: пассажирка иномарки погибла
Власти Югры выделят средства на лекарства для контактировавших с коронавирусом жителей региона
В Сургут усилили дезинфекцию подъездов, где проживают больные коронавирусом
Погода в Югре 8 июля: местами кратковременный дождь, гроза
Югорчанка оплатила фальшивую путевку в пансионат
Избирательные комиссии Югры начали подготовку к единому дню голосования
Третий день ЕГЭ завершается в Югре