Росгвардейцы контролируют соблюдение масочного режима югорчанами

8 Июль 2020 2020-07-08T15:52:34+03:00

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В Ханты-Мансийске сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии помогают администрации города в проведении профилактических рейдов. Они пресекают нарушения масочного режима в общественном транспорте и такси.

- Мероприятия проводятся при участии представителей департаментов внутренней политики и гражданской защиты населения Югры, а также сотрудников ГИБДД, - уточнили в пресс-службе Росгвардии по ХМАО.

Так, во время недавнего профилактического рейда мобильные группы проверили более полусотни транспортных средств, которые осуществляют пассажирские перевозки.

- В отношении нарушителей составлены административные материалы, - пояснили стражи порядка.

Известно, что с пассажирами и водителями прошли профилактические беседы о необходимости использования средств индивидуальной защиты во всех видах общественного транспорта и такси. Им выдали медицинские маски.

Напомним, что на территории Югры ограничительные меры продлены до 12 июля. Сегодня, 8 июля, в Ханты-Мансийске зафиксировали 36 новых зараженных коронавирусом, больше только в Нижневартовском районе и Сургуте.

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ИСТОЧНИК KP.RU