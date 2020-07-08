2020-07-08T15:37:54+03:00
Общество

Около 500 семей Сургутского района улучшат жилищные условия

Власти муниципалитета рассказали об амбициозных планах
Руслан Савинов
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Около 500 семей Сургутского района улучшат жилищные условия. Фото администрации муниципалитета.Около 500 семей Сургутского района улучшат жилищные условия. Фото администрации муниципалитета.
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Полтысячи семей Сургутского района в 2020 году улучшат жилищные условия.

- В муниципалитете на сегодня 860 домов являются непригодными для жилья, 425 из которых относятся к категории аварийных. Финансирование из округа Сургутский район получил уже в первом полугодии, - начала рассказ об амбициозных планах властей района директор департамента управления муниципальным имуществом и жилищной политики муниципалитета Оксана Виер.

Как отметила Оксана Виер, впервые район получил миллиард на переселение:

- Уже приобретено более 14 тысяч кв. м., и 10 тысяч – приобретается. Будет расселен 61 многоквартирный дом на территории поселений Лянтор, Барсово и Солнечный, - уточнила директор департамента управления муниципальным имуществом района.

Известно, что в Солнечном в куплено 160 квартир, в Лянторе - 70 квартир для расселения из аварийного жилья и в Барсово уже приобретено 45 квартир. За первое полугодие улучшат жилищные условия около 500 семей.

Отметим, что вопрос со сносом «деревяшек» в районе пока остается актуальным:

- Аварийные - до 1 января 2017 года, и потом в зависимости от количества средств будем сносить достаточно большой объем. Порядка 40 домов точно планируем убрать в этом году. По балкам ситуация очень хорошая, на мой взгляд, по сравнению с другими муниципалитетами. На территории района было 235 балков. На данный момент снесены практически все, - подвела итог Оксана Виер.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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