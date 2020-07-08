2020-07-08T15:29:03+03:00
Общество

Многоквартирные дома Нижневартовска продолжили готовить к зиме

Проходит ревизия систем водоснабжения и электрооборудования
Руслан Савинов
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Многоквартирные дома Нижневартовска продолжили готовить к зиме. фото администрации города.Многоквартирные дома Нижневартовска продолжили готовить к зиме. фото администрации города.
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В Нижневартовске продолжили готовить город к зиме. УК делают всё для комфортного проживания вартовчан зимой.

Например, в управляющей компании «Жилищный трест №1» на обслуживании находится около 130 домов. Жилой фонд к зиме начали готовить заблаговременно. В каждом многоквартирнике уже провели ревизию систем водоснабжения, электрооборудования. Некоторые системы заменят.

- Мы проводим дополнительное утепление трубопроводов. Промышленным альпинистам предстоит отремонтировать около 10 тысяч погонных метров швов – эти работы пройдут на 70 домах. Завершить их планируется до начала осени, - рассказал главный инженер «Жилищный трест №1» Александр Нарижний.

По словам специалистов, предстоит привести в порядок и кровли многоквартирных домов: работы уже начались. Обновят более 2700 кв. м.

- Подготовка многоквартирных домов к отопительному сезону является важнейшим мероприятием по обеспечению сохранности общедомового имущества, - завил замглавы Нижневартовска Максим Коротаев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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