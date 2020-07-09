9 Июль 2020 2020-07-09T05:01:49+03:00

Погода в Югре 9 июля: переменная облачность с прояснениями Фото: pixabay.com

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В Ханты-Мансийском автономном округе в четверг, 9 июля, ожидается переменная облачность с прояснениями. По северным и восточным районам кратковременный дождь, гроза, по остальной территории преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +17, +22 градуса, днем +29, +34 градуса.

В Ханты-Мансийске будет переменная облачность с прояснениями. Синоптики обещают погоду преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный 4-9 м/с. Температура воздуха днем составит +30, +32 градуса.

В Сургуте наступит солнечный день. Ветер северный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +21 +24 градуса.

В Нижневартовске прогнозируется облачный день. Ветер северный 5-7 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +22, +23 градуса.

На Руси этот день называли «Давид Земляничник». По погоде отмечали: если шел дождь — это означало, что все лето до сентября будет мокрым. Хорошая же погода предвещала тепло и солнце семь недель подряд.

ИСТОЧНИК KP.RU