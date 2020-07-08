8 Июль 2020 2020-07-08T15:03:52+03:00

Югорчанам рассказали, как распознать у себя аллергию. Фото депздрава ХМАО.

8 июля – всемирный день борьбы с этой болезнью

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В депздраве Югры напомнили, как распознать наличие аллергической реакции, сделать это достаточно просто:

- Если при столкновении с каким-либо возможным аллергеном начинается зуд, покраснения, насморк, слезливость, то это верные признаки аллергии, - уточнили в пресс-службе депздрава региона.

Отмечается, что при серьезных осложнениях аллергия может перерасти в бронхиальную астму с затруднением дыхания, кашлем, и редко, даже удушьем. Всего примерно 6% населения Земли страдают от бронхиальной астмы.

- Так, например, в Нягани, на учете с подтвержденным диагнозом бронхиальная астма, состоит более 600 человек. Каждому пациенту подобран не только соответствующий курс лечения, но и разработан механизм поддержания хорошего самочувствия. Все граждане регулярно проходят обязательное обследование по клиническому минимуму, - рассказала врач-пульмонолог городской поликлиники Нягани Татьяна Гуляева.

Она отметила, что современная терапия и соблюдение правил поведения делают возможным человеку, страдающему аллергиями или бронхиальной астмой, вести нормальный образ жизни.

Известно, что аллергия может появиться из-за высокой чувствительности организма к определенным внешним факторам: пыльца, трава, пыль, сладости, шерсть животных, бытовая химия и т.д.

Напомним, 8 июля – всемирный день борьбы с аллергией.

ИСТОЧНИК KP.RU