8 Июль 2020 2020-07-08T14:41:49+03:00

На горнолыжном комплексе в Ханты-Мансийске приступили к диагностике канатки. Фото "ЮграМегаСпорт".

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Все спортивные объекты ХМАО приостановили свою деятельность в связи с пандемией коронавируса. Однако их обслуживание не прекращается. Не территории горнолыжного комплекса «Хвойный урман» начали проводить диагностические работы канатной дороги.

- Контроль каната проводится в рамках федеральных норм и правил в области промышленной безопасности канатных дорог и фуникулеров. В рамках диагностики выявляются локальные дефекты по всей длине тяговых, несуще -тяговых и несущих канатов, отклонения, связанные с потерей сечения, состояния прядей или проволок всего каната, - сообщает пресс-служба «ЮграМегаСпорт».

Вся процедура займет две недели, сейчас уже выполнен большой объем работы:

- Предварительно могу отметить, что грузовые испытания дорога выдержала, канат находится в хорошем состоянии, — заявил представитель диагностирующей организации Виталий Брынь.

Дробовым, что горнолыжном комплексе «Хвойный урман» возможно проводит на склоне международные соревнования по сноуборду и горным лыжам.

ИСТОЧНИК KP.RU