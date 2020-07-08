Четыре участка дорог перекрывают в Нижневартовске

8 Июль 2020 2020-07-08T14:23:00+03:00

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В Нижневартовске подрядчики приступают к выполнению ремонта на четырех участках дорог. По этой причине будет затруднено движение автотранспорта, а также изменится схема движения автобусов № 9, 14, 25, 8.

Так, с 7 по 11 июля будут укладывать асфальтобетонное покрытие на улице Пикмана, от улицы Чапаева до проезда Куропаткина.

Затем с 8 по 9 июля рабочие уложат асфальтобетонное покрытие на улице Ленина, нечетная сторона, от улицы Чапаева до улицы Мусы Джалиля.

Также м 9 по 12 июля подрядная организация приступает к выполнению работ по укладке асфальтобетонного покрытия по улице Ленина, нечетная сторона, от улицы Мусы Джалиля до улицы Нефтяников.

Наконец, с 8 по 15 июля асфальт обновят на автодороге Восточный объезд, от Самотлорской дороги до путепровода.

Движение на всех участках будет полностью перекрыто. В связи с этим схема движения автобусов будет изменена. С 8 по 12 июля общественный транспорт поедет по следующим маршрутам:

Добавим, что в случае выпадения осадков сроки проведения работ могут перенести.

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ИСТОЧНИК KP.RU