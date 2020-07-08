Более 200 млн. рублей потратят в Сургутском районе на ремонт соцучреждений Фото: pixabay.com

Свыше 200 миллионов рублей выделили в Сургутском районе на ремонт социальных учреждений. Речь идет и школах, детских садах, объектах культуры и спорта, а также зданиях, которые передут НКО и субъектам малого и среднего предпринимательства.

- Финансирование ремонтной кампании осуществляется из трёх источников: местного бюджета, средств недропользователей и окружной казны. В итоге бюджет составил свыше 253 млн рублей, - сообщила замглавы Сургутского района Татьяна Османкина.

Известно, что текущий ремонт текущим летом пройдёт на 43 объектах, капитальный - на девяти, в 18 зданиях проводится целый комплекс работ. На 12 объектах приведут в порядок кровлю, в десяти заменят инженерные сети.

По причине пандемии в графики работ внесли коррективы. Кроме того, ремонты были приостановлены в 13 школах из-за того, что там проходит ЕГЭ. После окончания работы продолжат.

Добавим, что самые крупные работы ведутся в школе с.п Ульт-Ягун, полностью меняют кровлю в Барсовской школе, продолжается ремонт Лянторской школы №6.

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