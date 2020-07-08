2020-07-08T13:08:59+03:00
Общество

Биобанк северных народов создадут в Югре

Ученые разработают также генетический паспорт северян
Руслан Савинов
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Биобанк северных народов создадут в ЮгреБиобанк северных народов создадут в ЮгреФото: pixabay.com
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Губернатор ХМАО Наталья Комарова в ходе рабочей поездки в Москву встретилась с вице-президентом Курчатовского института Олегом Нарайкиным и директором учреждения Александром Благовым. Стороны обсудили перспективы сотрудничества по проекту, который начинают создавать в Сургуте, научно-технологического центре.

По мнению Натальи Комаровой, совместная работа позволит создать генетический паспорт и биобанк северных народов. Также в перспективе в Югре появятся условия для перехода от традиционной медицины к медицине 5П.

- Коллеги из Курчатовского института показали объекты научно-исследовательской и технологической инфраструктуры центра, работу комплекса синхротронно-нейтронных исследований, ресурсного центра ядерно-физических методов исследований, биомедицинского центра, - сообщила в своем официальном аккаунте в соцсети «Инстаграм» глава региона.

Она отметила, что научно-технологический центр, который создают в Сургуте, включает университет, инновационную экосистему и сопутствующую инфраструктуру.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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