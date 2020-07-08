Югорчанам пояснили, как выбрать качественный квас
Специалисты Роспотребнадзора по ХМАО напомнили жителям ХМАО, как выбирать качественный и вкусный квас для питья в жаркую погоду. Традиционный русский напиток активно также используется для приготовления популярного летом холодного супа – окрошки.
Итак, при выборе кваса обратите внимание на внешний вид тары: она должна быть без вмятин, царапин, дефектов, крышка должна плотно прилегать к горлышку, не прокручиваться.
- Натуральный квас должен быть упакован в темную тару, поскольку солнечный свет может снизить его качество, - уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора Югры.
Также нужно очень внимательно читать состав продукта.
- Настоящий квас готовят из зернового сырья, дрожжей, солода, без добавления различных пищевых добавок и ароматизаторов. Чем меньше срок годности, тем натуральнее квас, - напоминают эксперты.
Сейчас в продаже можно часто встретить квасной напиток, в составе которого содержится много разных добавок, ароматизаторов, красителей, подсластителей, что не несет никакой пользы для организма.
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ИСТОЧНИК KP.RU