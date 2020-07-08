2020-07-08T12:35:24+03:00
Происшествия

Вартовчанин разъезжал по городу на угнанном автомобиле

Полицейские задержали угонщика
Руслан Савинов
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Вартовчанин разъезжал по городу на угнанном автомобилеВартовчанин разъезжал по городу на угнанном автомобилеФото: pixabay.com
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В полицию Нижневартовска обратилась 30-летняя местная жительница с заявлением об угоне автомобиля.

Вскоре сотрудники ГИБДД обнаружили 28-летнего злоумышленника в районе перекрестка улиц Мира-Чапаева. Мужчина даже не смог назвать причину, толкнувшую его на преступление.

Как оказалось, подозреваемый успел совершить не только угон автомобиля, но и попал в дорожно-транспортное происшествие.

- Ранее молодой человек уже попадал в поле зрения правоохранительных органов, - уточнили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Мужчине может грозить максимальное наказание – лишение свободы на срок до пяти лет.

Сейчас вартовчанин помещен в специальный приемник для административно задержанных лиц на десять суток.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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