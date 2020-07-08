Вартовчанин разъезжал по городу на угнанном автомобиле
В полицию Нижневартовска обратилась 30-летняя местная жительница с заявлением об угоне автомобиля.
Вскоре сотрудники ГИБДД обнаружили 28-летнего злоумышленника в районе перекрестка улиц Мира-Чапаева. Мужчина даже не смог назвать причину, толкнувшую его на преступление.
Как оказалось, подозреваемый успел совершить не только угон автомобиля, но и попал в дорожно-транспортное происшествие.
- Ранее молодой человек уже попадал в поле зрения правоохранительных органов, - уточнили в пресс-службе УМВД по ХМАО.
Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Мужчине может грозить максимальное наказание – лишение свободы на срок до пяти лет.
Сейчас вартовчанин помещен в специальный приемник для административно задержанных лиц на десять суток.
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ИСТОЧНИК KP.RU