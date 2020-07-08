В югорской организации обнаружили коррупционные нарушения
Правоохранители Лангепаса провели проверку соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции в ООО «КШП «Пеликан»
Установлено, что в организацию приняли на работу бывшего федерального госслужащего налогового органа.
Это произошло вопреки требованиям закона «О противодействии коррупции»: руководство общества уведомление на предыдущее место службы в 10-дневный срок не направило, меры по предупреждению коррупции на предприятии не разработаны, - уточнили в пресс-службе региональный прокуратуры
Теперь прокурором Лангепаса в отношении организации и ее директора возбуждены дела об административных правонарушениях по статье «Незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего госслужащего».
Должностное и юридическое лица оштрафовали в размере 20 и 50 тысяч рублей соответственно.
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ИСТОЧНИК KP.RU