В югорской организации обнаружили коррупционные нарушения

8 Июль 2020 2020-07-08T11:55:42+03:00

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Правоохранители Лангепаса провели проверку соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции в ООО «КШП «Пеликан»

Установлено, что в организацию приняли на работу бывшего федерального госслужащего налогового органа.

Это произошло вопреки требованиям закона «О противодействии коррупции»: руководство общества уведомление на предыдущее место службы в 10-дневный срок не направило, меры по предупреждению коррупции на предприятии не разработаны, - уточнили в пресс-службе региональный прокуратуры

Теперь прокурором Лангепаса в отношении организации и ее директора возбуждены дела об административных правонарушениях по статье «Незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего госслужащего».

Должностное и юридическое лица оштрафовали в размере 20 и 50 тысяч рублей соответственно.

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ИСТОЧНИК KP.RU