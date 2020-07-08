Бывший сотрудник колонии в Нижневартовске присваивал себе деньги учреждения

8 Июль 2020 2020-07-08T11:50:23+03:00

Бывшего сотрудника колонии в Нижневартовске подозревают в служебном подлоге. Фото СУ СК по ХМАО.

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В Нижневартовске возбуждено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника исправительной колонии. Мужчину подозревают в совершении ряда преступлений по статье «Служебный подлог».

По данным следствия в 2018 – 2019 годах подозреваемый занимал должность начальника центра трудовой адаптации осужденных исправительной колонии № 15:

- Он осуществлял деятельность по оказанию авторемонтных услуг на коммерческой основе. Для личного обогащения неоднократно занижал в отчетных документах объем и стоимость выполненных работ по ремонту транспорта, - сообщили в пресс-службе СУ СК по ХМАО.

Известно, что на основании недостоверных расчетов злоумышленник вносил в кассу учреждения значительно меньшие суммы, чем те, что фактически получены от заказчиков. Разницу, в размерах от 10 до 20 тысяч рублей, он присваивал себе.

Особо отметим, что преступления выявлены сотрудниками РУ ФСБ России по Тюменской области при содействии службы собственной безопасности УФСИН Югры.

Сейчас по уголовному делу проводится комплекс следственных действий: расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU