2020-07-08T09:57:26+03:00
Общество

В поселке Лунный в Сургуте временно отключат электроэнергию

Электричества не будет сегодня, 8 июля, с 9:00 до 17:00
Руслан Савинов
Поделиться:
В поселке Лунный в Сургуте временно отключат электроэнергиюВ поселке Лунный в Сургуте временно отключат электроэнергиюФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Сегодня, 8 июля, будет произведено отключение электроэнергии в посёлке Лунный в Сургуте.

- Отключение связано с проведением плановых работ на КТПН-735, - пояснили в пресс-службе «Сургутских городских электрических сетей».

Отмечается, что отключение будет произведено 8 июля с 09:00 до 17:00:

- Администрация «СГЭС» приносит свои извинения за временные неудобства, - сообщают представители «СГЭС».

Всю необходимую информацию сургутяне могут узнать по телефонам: +7 (3462) 32-35-35 и 8-800-200-02-76 (звонок бесплатный).

Напомним, «Сургутские городские электрические сети» (ООО «СГЭС») – распределительная сетевая компания, созданная в 2006 году. В собственности предприятия находятся коммунальные электросети на территории Сургут и прилегающих посёлков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бывший сотрудник колонии в Нижневартовске присваивал себе финансы учреждения
В поселке Лунный в Сургуте временно отключат электроэнергию
Фотоловушки помогли выявить 16 фактов загрязнения леса в Югре
Нижневартовский район оказался в антилидерах по приросту заболевших коронавирусом за сутки
Особый противопожарный режим установили в Югре
Нефтеюганец распространял «синтетику» в двух городах Югры
ДТП в Нефтеюганском районе: пассажирка иномарки погибла
Власти Югры выделят средства на лекарства для контактировавших с коронавирусом жителей региона
В Сургут усилили дезинфекцию подъездов, где проживают больные коронавирусом
Погода в Югре 8 июля: местами кратковременный дождь, гроза
Югорчанка оплатила фальшивую путевку в пансионат
Избирательные комиссии Югры начали подготовку к единому дню голосования
Третий день ЕГЭ завершается в Югре