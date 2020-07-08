8 Июль 2020 2020-07-08T09:57:26+03:00

В поселке Лунный в Сургуте временно отключат электроэнергию Фото: pixabay.com

Электричества не будет сегодня, 8 июля, с 9:00 до 17:00

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Сегодня, 8 июля, будет произведено отключение электроэнергии в посёлке Лунный в Сургуте.

- Отключение связано с проведением плановых работ на КТПН-735, - пояснили в пресс-службе «Сургутских городских электрических сетей».

Отмечается, что отключение будет произведено 8 июля с 09:00 до 17:00:

- Администрация «СГЭС» приносит свои извинения за временные неудобства, - сообщают представители «СГЭС».

Всю необходимую информацию сургутяне могут узнать по телефонам: +7 (3462) 32-35-35 и 8-800-200-02-76 (звонок бесплатный).

Напомним, «Сургутские городские электрические сети» (ООО «СГЭС») – распределительная сетевая компания, созданная в 2006 году. В собственности предприятия находятся коммунальные электросети на территории Сургут и прилегающих посёлков.

ИСТОЧНИК KP.RU