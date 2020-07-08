2020-07-08T09:47:29+03:00
Общество

Фотоловушки помогли выявить 16 фактов загрязнения леса в Югре

Нарушения обнаружили в апреле, мае и июне 2020 года
Руслан Савинов
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Фотоловушки помогли выявить 16 фактов загрязнения леса в Югре. Фото Природнадзора ХМАО.Фотоловушки помогли выявить 16 фактов загрязнения леса в Югре. Фото Природнадзора ХМАО.
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Советский отдел Природнадзора ХМАО для предупреждения захламления леса и территории прилегающей к населенным пунктам Советского района проводит еженедельный мониторинг с применением фотоловушек.

- Так, во втором квартале 2020 года инспекторами с помощью лесных помощников – фотоловушек выявлено 16 фактов загрязнения лесного фонда отходами производства и потребления, - сообщили в пресс-службе регионального Природнадзора.

Сейчас по всем фактам нарушений природоохранного законодательства возбуждены дела об административных правонарушениях.

К настоящему моменту по девяти административным делам нарушителей привлекли к административной ответственности.

- Соблюдайте требования природоохранного законодательства! И помните, возможно именно вас снимает лесная камера, - напоминают югорчанам инспектора.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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