Фотоловушки помогли выявить 16 фактов загрязнения леса в Югре

8 Июль 2020 2020-07-08T09:47:29+03:00

Нарушения обнаружили в апреле, мае и июне 2020 года

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Советский отдел Природнадзора ХМАО для предупреждения захламления леса и территории прилегающей к населенным пунктам Советского района проводит еженедельный мониторинг с применением фотоловушек.

- Так, во втором квартале 2020 года инспекторами с помощью лесных помощников – фотоловушек выявлено 16 фактов загрязнения лесного фонда отходами производства и потребления, - сообщили в пресс-службе регионального Природнадзора.

Сейчас по всем фактам нарушений природоохранного законодательства возбуждены дела об административных правонарушениях.

К настоящему моменту по девяти административным делам нарушителей привлекли к административной ответственности.

- Соблюдайте требования природоохранного законодательства! И помните, возможно именно вас снимает лесная камера, - напоминают югорчанам инспектора.

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Расследованием дела занимается прокуратура региона (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU