Фотоловушки помогли выявить 16 фактов загрязнения леса в Югре
Советский отдел Природнадзора ХМАО для предупреждения захламления леса и территории прилегающей к населенным пунктам Советского района проводит еженедельный мониторинг с применением фотоловушек.
- Так, во втором квартале 2020 года инспекторами с помощью лесных помощников – фотоловушек выявлено 16 фактов загрязнения лесного фонда отходами производства и потребления, - сообщили в пресс-службе регионального Природнадзора.
Сейчас по всем фактам нарушений природоохранного законодательства возбуждены дела об административных правонарушениях.
К настоящему моменту по девяти административным делам нарушителей привлекли к административной ответственности.
- Соблюдайте требования природоохранного законодательства! И помните, возможно именно вас снимает лесная камера, - напоминают югорчанам инспектора.
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ИСТОЧНИК KP.RU