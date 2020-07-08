2020-07-08T08:39:53+03:00
Происшествия

Нефтеюганец распространял «синтетику» в двух городах Югры

Преступник действовал в составе ОПГ
Руслан Савинов
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Нефтеюганец распространял «синтетику» в двух городах ЮгрыНефтеюганец распространял «синтетику» в двух городах ЮгрыФото: pixabay.com
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Правоохранители Нефтеюганска утвердили обвинение в отношении 29-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в сбыте запрещенных веществ в составе ОПГ с интернета, в крупном размере, а также легализации денег, приобретенных в результате совершения преступления.

Установлено, что с ноября 2019 года по январь 2020 года обвиняемый продал через тайники-закладки наркозависимым жителям Нефтеюганска и Пыть-Яха «синтетику».

- При попытке совершения очередного преступления злоумышленника задержали. Из незаконного оборота изъяли наркотики весом более 2,5 килограммов, - сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Также уточняется, что полученные в результате преступной деятельности 240 тысяч рублей злоумышленник легализовал через перевод на банковские карты неосведомленным о его деятельности знакомым.

Сейчас обвиняемый заключен под стражу. Материалы уголовного дела направлены суд для рассмотрения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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