Погода в Югре 8 июля: местами кратковременный дождь, гроза

8 Июль 2020 2020-07-08T05:01:23+03:00

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В Ханты-Мансийском автономном округе в среду, 8 июля, ожидается переменная облачность с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +14, +19 градусов, днем +30, +35 градусов.

В Ханты-Мансийске будет переменная облачность с прояснениями. Синоптики обещают отсутствие осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Температура воздуха днем составит +32, +34 градуса.

В Сургуте наступит солнечный день. Ветер западный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +29 +30 градусов.

В Нижневартовске прогнозируется весь день солнце. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +27, +28 градусов.

На Руси этот день называли «День Петра и Февронии». По погоде отмечали: существовало поверье, что с этого дня русалки начинают водить хороводы. Поэтому при купании нужно было быть осторожным, чтобы речная дева не утащила на дно.

ИСТОЧНИК KP.RU