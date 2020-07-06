2020-07-06T11:55:18+03:00
Общество

Югорск признали самым экологичным городом всего региона

Звание он получает не впервые
Руслан Савинов
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Югорск признали самым экологичным городом всего региона. Фото администрации Югорска.Югорск признали самым экологичным городом всего региона. Фото администрации Югорска.
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В ХМАО подвели итоги конкурса на лучшую территорию в сфере охраны окружающей среды. Организатором конкурса был региональный Природнадзор.

- В итоге по результатам 2019 года Югорск стал победителем в номинации «Лучшее муниципальное образование – городской округ в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды, - уточнили в пресс-службе Природнадзора ХМАО,

Заметим, что победителю присуждается премия из госпрограммы Югры «Экологическая безопасность» в размере 360 тысяч рублей.

- Награду направят на ликвидацию несанкционированных свалок, на покупку инструментов и спецодежды для экологических акций и на премирование работников служб, которые участвуют в этих мероприятиях, - сообщили городские власти.

Добавим, что Югорск уже в третий раз стал победителем: ранее город побеждал в 2016 и 2017 годах. Эксперты отметили в Югорске высокие показатели по обеспечению населения качественной питьевой водой, ликвидации несанкционированных свалок, а также организации селективного сбора твердых коммунальных отходов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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