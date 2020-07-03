2020-07-03T08:35:43+03:00
Происшествия

Участковый в Югре не помог истекавшему кровью потерпевшему

Теперь полицейского обвиняют в халатности
Руслан Савинов
Поделиться:
Участковый в Югре не помог истекавшему кровью потерпевшемуУчастковый в Югре не помог истекавшему кровью потерпевшемуФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Правоохранители провели проверку по факту ненадлежащего исполнения участковым уполномоченным полиции МО МВД «Ханты-Мансийский» своих должностных обязанностей при проверке сообщения о преступлении.

Так, в феврале 2020 года в дежурную часть поступило сообщение о поступающих угрозах жителю города от соседей. Туда выехал участковый. На месте он обнаружил мужчину с множественными телесными повреждениями характера.

Однако участковый отнесся небрежно к возможным общественно-опасным последствиям неисполнения своих должностных обязанностей:

- Он не вызвал скорую пострадавшему и покинул помещение. Спустя несколько часов мужчина скончался от закрытой черепно-мозговой травмы, - уточнили в пресс-службе прокуратуры по ХМАО.

Уточняется, при оказании потерпевшему своевременной медпомощи, наступление смерти можно было бы избежать. В отношении полицейского возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Югорчанку осудят за нападение на полицейского

В момент преступления женщина была пьяна (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Водитель на «Киа» сбил ребенка и скрылся с места ДТП в Югре
Участковый в Югре не помог истекавшему кровью потерпевшему
Мост «Красный дракон» в Ханты-Мансийске получит новую подсветку
Погода в Югре 3 июля: кратковременный дождь и гроза
Сургутские полицейские в 2020 году заблокировали 60 экстремистских сайтов
В Сургутском районе не зафиксировали нарушений при голосовании
Две крупные улицы в Нижневартовске частично перекроют для ремонта
Югорчанин похитил дорогое кольцо с бриллиантами
Югорские спасатели направились в Якутию для помощи в ликвидации природных пожаров
В водоохранной зоне югорской реки Картопья обнаружили серьезные нарушения
Больница Нягани получила уникальный подарок от спонсора – высокотехнологичный аппарат ИВЛ
Субсидирование перевозок удешевляет железнодорожные билеты в пригород на 73% в Югре
За неоднократное вождение в нетрезвом виде хантымансийца отправили в тюрьму
У каждого югорчанина есть возможность отблагодарить медработников
Уровень воды во всех югорских реках стабилизировался
Сургут и Нижневартовск в антилидерах по приросту заболевших коронавирусом за сутки
Югорчанам пояснили, возможно ли проведение капремонта раньше установленного срока
Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 2 июля 2020 года составило 9485 человек
Служащая Советского центра занятости населения в Югре подозревается в получении взяток
Югорская шахматистка обыграла действующую чемпионку мира и вышла в четвертьфинал этапа женского гран-при