3 Июль 2020 2020-07-03T08:35:43+03:00

Участковый в Югре не помог истекавшему кровью потерпевшему Фото: pixabay.com

Теперь полицейского обвиняют в халатности

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Правоохранители провели проверку по факту ненадлежащего исполнения участковым уполномоченным полиции МО МВД «Ханты-Мансийский» своих должностных обязанностей при проверке сообщения о преступлении.

Так, в феврале 2020 года в дежурную часть поступило сообщение о поступающих угрозах жителю города от соседей. Туда выехал участковый. На месте он обнаружил мужчину с множественными телесными повреждениями характера.

Однако участковый отнесся небрежно к возможным общественно-опасным последствиям неисполнения своих должностных обязанностей:

- Он не вызвал скорую пострадавшему и покинул помещение. Спустя несколько часов мужчина скончался от закрытой черепно-мозговой травмы, - уточнили в пресс-службе прокуратуры по ХМАО.

Уточняется, при оказании потерпевшему своевременной медпомощи, наступление смерти можно было бы избежать. В отношении полицейского возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека».

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ИСТОЧНИК KP.RU