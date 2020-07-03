Мост «Красный дракон» в Ханты-Мансийске получит новую подсветку

3 Июль 2020 2020-07-03T06:00:43+03:00

Точный срок начала изменений пока не известен

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В Ханты-Мансийске завершается работа по созданию концепции архитектурно-художественного освещения моста «Красный дракон».

- Многовариантная художественная подсветка моста, набережной Иртыша и многоэтажных жилых домов в этом районе будет выполнена в едином архитектурном стиле, - подчеркнул глава города Максим Ряшин в ходе выездного заседания координационного совета по вопросам возведения объектов капитального строительства.

Известно, что губернатор ХМАО Наталья Комарова поддержала решение Ряшина.

Она оценила и результат работы по восстановлению антикоррозийного покрытия мостового перехода. Работы начались в 2019 году, несмотря на плохую погоду, большая часть работ выполнена.

Перед зачисткой металлических конструкций от старой краски и нанесением новой, установили вспомогательные защитные сооружения, чтобы не нанести ущерб природе и автотранспорту на мосту, зачистили все поверхности, удалили старую краску.

Уточним, что «Красный дракон» является частью автодорожного широтного коридора «Пермь – Серов – Ивдель – Ханты-Мансийск – Нефтеюганск – Сургут – Нижневартовск – Томск», входящего в состав Северного широтного коридора.

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Работы могут быть завершены раньше срока (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU